«Крылья Советов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Крылья Советов» — «Ростов». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Крылья Советов» набрали 7 очков в 7 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).