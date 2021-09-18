«Крылья Советов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Крылья Советов» — «Ростов». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
«Крылья Советов» набрали 7 очков в 7 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:44
-
12:29
-
12:13
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:01
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
07:54
-
07:24
-
07:03
-
06:50
-
06:29
-
05:24
-
05:03
-
04:43
-
03:43
-
03:15
Партнерский контент