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«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом», забив четыре гола

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом», забив четыре гола
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Сегодня, 18 сентября, «Крылья Советов» обыграли «Ростов». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:2.

На 23-й минуте первый гол забил Николай Комличенко. Понтус Альмквист совершил рывок по правому краю, проскочил в лицевую и скинул мяч к линии вратарской на Комличенко, который в касание пробил точно под перекладину. На 41-й минуте Павел Мамаев забил второй гол ростовчан, однако его отменили из-за игры рукой после вмешательства VAR. На 44-й минуте самарцы сравняли счёт — Роман Ежов на дриблинге ушёл в лицевую и прострелил вдоль вратарской, а Баштуш неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в свои ворота.

В начале второго тайма «Крылья Советов» вышли вперёд. Антон Зиньковский с зоны подбора сделал подачу к воротам, Данил Глебов головой вынес мяч к радиусу штрафной, но прямо на Силвие Бегича, который после обработки аккуратно пробил в угол створа. Затем третий гол «Крыльев» забил Максим Глушенков. На 69-й минуте Глебов отыграл один мяч. В добавленное время Владислав Сарвели увеличил преимущество самарцев, голевую передачу отдал Сергей Пиняев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Крылья Советов» набрали 10 очков в восьми матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
18 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 23'   1:1 Баштуш – 44' (автогол)   2:1 Бегич – 50'   3:1 Глушенков – 58'   3:2 Глебов – 69'   4:2 Сарвели – 90+1'
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