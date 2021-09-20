Анри: меня не удивляет реакция Месси. Даже лучшему игроку в мире нужно время для адаптации

Чемпион мира и Европы, легендарный французский футболист Тьерри Анри высказался по поводу реакции Лионеля Месси на его замену в матче с «Лионом» (2:1). Напомним, аргентинец отказался пожать руку главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Удивила ли меня его реакция? Не сказал бы. Меня это не удивляет. Может быть, он не хотел уходить. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Давайте не будем начинать споры. Он, конечно, хотел остаться на поле, чтобы забить. Но это придёт, придёт незаметно. Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Анри Footmercato.

«ПСЖ» после шести туров набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.