Карпин: Головин принёс огромную пользу сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Головин ярко проявляет себя в своём клубе, забивает. Но это не значит, что он в сборной себя проявляет не так ярко. Можно отходить пешком, но забить гол, а можно как Головин в последних матчах за сборную выдать такой объём работы, который принёс огромную пользу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
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