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Разогрев перед Лигой чемпионов: новый квиз «Чемпионата» 28 сентября

Разогрев перед Лигой чемпионов: новый квиз «Чемпионата» 28 сентября
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 28 сентября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00. Если выучил имена всех вратарей сборной Валерия Карпина и знаешь, сколько нулевых ничьих в новом сезоне РПЛ – смело регистрируйся.

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы проверят участников на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.

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