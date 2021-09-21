Российская Премьер-Лига получила предложение по титульному спонсорству на 8 млрд рублей

Российская Премьер-Лига получила предложение по титульному спонсорству турнира, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Это предложение поступило в РПЛ от букмекерской компании «Фонбет». Согласно условиям предлагаемого контракта, рассчитанного на четыре сезона, лига будет получать от титульного спонсора 2 млрд рублей в год. Напомним, действующим титульным спонсором РПЛ является банк «Тинькофф», который платит лиге 300 млн рублей за сезон. Контракт банка с РПЛ истекает по окончании сезона-2021/2022.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ. Члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8-1.

Новость по теме Правление РПЛ решило провести тендер по телеправам