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Российская Премьер-Лига получила предложение по титульному спонсорству на 8 млрд рублей

Российская Премьер-Лига получила предложение по титульному спонсорству на 8 млрд рублей
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Российская Премьер-Лига получила предложение по титульному спонсорству турнира, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Это предложение поступило в РПЛ от букмекерской компании «Фонбет». Согласно условиям предлагаемого контракта, рассчитанного на четыре сезона, лига будет получать от титульного спонсора 2 млрд рублей в год. Напомним, действующим титульным спонсором РПЛ является банк «Тинькофф», который платит лиге 300 млн рублей за сезон. Контракт банка с РПЛ истекает по окончании сезона-2021/2022.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ. Члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8-1.

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