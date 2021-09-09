Правление РПЛ решило провести тендер по телеправам
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Стали известны детали ситуации, связанной с продлением соглашения на показ игр Российской Премьер-Лиги.
Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ». Лига проведёт тендер с разделением пакета медиаправ. Члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8-1. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Представители трёх команд Российской Премьер-Лиги подтвердили, что в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». По их данным, лига публично выскажет свою позицию в ближайшее время.
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