Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Правление РПЛ решило провести тендер по телеправам

Правление РПЛ решило провести тендер по телеправам
Комментарии

Стали известны детали ситуации, связанной с продлением соглашения на показ игр Российской Премьер-Лиги.

Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ». Лига проведёт тендер с разделением пакета медиаправ. Члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8-1. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Представители трёх команд Российской Премьер-Лиги подтвердили, что в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». По их данным, лига публично выскажет свою позицию в ближайшее время.

Новость по теме
Большинство клубов РПЛ намерено отклонить предложение «Матч ТВ» по медиаправам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021