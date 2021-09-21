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Жоау Феликс получил двухматчевую дисквалификацию

Жоау Феликс получил двухматчевую дисквалификацию
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс получил двухматчевую дисквалификацию, распространяющуюся на игры испанской Примеры, сообщает Marca.

Напомним, в матче 5-го тура Примеры с «Атлетиком» Феликс заработал удаление на 78-й минуте встречи. Игрок получил две жёлтые карточки подряд.

Первое предупреждение игрок заработал за грубость в адрес соперника, а вторую жёлтую карточку нападающий увидел перед собой за споры с арбитром. В знак несогласия с решением судьи Феликс покрутил пальцем у виска. Уходя с поля, португалец пнул мяч на трибуны.

Жоау Феликс пропустит матчи 6-го и 7-го тура испанской Примеры с «Хетафе» и «Алавесом». Клуб планирует обжаловать дисквалификацию футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий провёл два матча за «матрасников» и результативными действиями не отметился.

«Атлетико» набрал 11 очков в пяти турах чемпионата. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице.

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