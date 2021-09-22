Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо ушёл из «Аль-Ахли» после четырёх матчей

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Тоттенхэм Хотспур» Паулиньо покинул «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Паулинью стал игроком «Аль-Ахли» в июле 2021 года. 33-летний бразильский футболист сыграл за клуб из Саудовской Аравии в четырёх матчах и забил два гола.
Паулиньо выступал за «Барселону» с августа 2017 года по январь 2019 года. В июне стало известно, что хавбек покинул китайский «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом. В минувшем сезоне бразилец провёл 14 матчей за «Гуанчжоу», в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
Кроме испанской «Барселоны» и китайского «Гуанчжоу», Паулиньо также выступал за английский «Тоттенхэм», бразильские «Коринтианс», «Брагантино», «Пан де Асукар», польский «Лодзь» и литовский «Вильнюс». В сборную Бразилии полузащитник вызывался с 2011 по 2018 год. В составе национальной команды стал победителем Кубка конфедераций — 2013.
- 22 сентября 2021
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