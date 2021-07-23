Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» объявил о переходе экс-полузащитника «Барселоны» и «Тоттенхэма» Паулиньо. 32-летний бразилец пополнил клуб в статусе свободного агента.
Паулиньо выступал за «Барселону» с августа 2017 года по январь 2019 года. В июне стало известно, что хавбек покинул китайский «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом. В минувшем сезоне бразилец провёл 14 матчей за «Гуанчжоу», в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
Кроме испанской «Барселоны» и китайского «Гуанчжоу», Паулиньо также выступал за английский «Тоттенхэм», бразильские «Коринтианс», «Брагантино», «Пан де Асукар», польский «Лодзь» и литовский «Вильнюс». В сборную Бразилии полузащитник вызывался с 2011 по 2018 год. В составе национальной команды стал победителем Кубка конфедераций — 2013.
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