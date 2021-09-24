Ветеран «Локомотива» Коротков попал в реанимацию с 75% поражения лёгких

Бывший советский футболист Владимир Коротков, являющийся управляющим делами команды «Локомотив», попал в реанимацию. У 80-летнего специалиста диагностировали 75% поражения лёгких, сообщает «Комсомольская правда».

В 90-е Коротков был правой рукой Юрия Сёмина, когда тот тренировал команду. В разные годы, будучи футболистом, Коротков выступал за «Локомотив», «Шинник» и ногинский «Труд». В «Локомотиве» он сменил различные должности — был помощником тренера, тренером молодёжной команды и помощником президента клуба.

«Владимир Петрович находится в реанимации в Коммунарке, врачи говорят, что состояние у него тяжёлое. Мы звоним каждый день в надежде на улучшение», — рассказала супруга Короткова.

Ветерана лечат в реанимации больницы в Коммунарке. Состояние экс-футболиста является тяжёлым, но стабильным, поэтому аппарат ИВЛ на данном этапе не требуется.