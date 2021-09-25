«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Зенит» — «Крылья Советов». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Зенит» в 8 матчах набрал 20 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (10) — на 10-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Динамо» (16) и «Локомотив» (16). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
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