Газизов: «Уфа» недооценила «Спартак» после 3:0? Да вы что, как это возможно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Пытались играть в открытую игру, и получили. Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с хорошей игрой и заслуженной победой. Недооценили «Спартак» после 3:0? Да вы что, как мы можем его недооценить. Попытались сыграть в новую схему, не получилось – ничего страшного. Если не будем пытаться играть в такую игру – ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. А ошибки – частности, ничего страшного. Будем лезть вперёд и пытаться играть. Тренерский штаб я поддерживаю.



Фраза «Автобус подали в тишине»? Не хочу расшифровывать. Вы не поняли – я понял. У «Спартака» очень хорошая и сбалансированная игра, молодцы.



У Урунова был поломан палец, на днях будет в общей группе. Он получил травму месяц назад, просто мы скрывали. Договорённостей со «Спартаком» никакой не было. Не знаю, что было с Мирзовым – он не игрок моей команды», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.