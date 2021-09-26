Бруну Фернандеш выступил с заявлением после незабитого пенальти в ворота «Астон Виллы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о нереализованном пенальти в концовке матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:1).

«Никто не расстроен и не разочарован больше меня из-за промаха с пенальти и последующего поражения «Манчестер Юнайтед».

Я всегда брал на себя обязанности пенальтиста и всегда выполнял их под давлением в такие моменты. В этот раз я потерпел неудачу. Но сделал шаг вперёд и принял это с такими же амбициями и ответственностью, как и во многих других случаях, когда мяч попадал в сетку.

Критика и противоположные мнения — неотъемлемая часть футбола. Я научился жить с этим, даже используя их в качестве мотивации. Считаю всё это очень важной частью моего стремления продолжать совершенствоваться и стать лучшим игроком, которым я могу быть.

В матче с «Астон Виллой» я снова взял на себя ответственность, возложенную на меня с момента перехода в «Юнайтед». И возьму её на себя снова без страха. Для меня самое важное — вместе побеждать, и я всегда сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь своим товарищам по команде и клубу стать лучшими, какими мы можем быть. Я игрок, который оставляет всё на поле с большим желанием и целеустремлённостью. И я буду продолжать в том же духе.

Спасибо за поддержку после финального свистка! Слышать, как болельщики скандировали моё имя на стадионе, было очень эмоционально… Я стану сильнее, потому что это суть моего характера. Но больше всего я хочу совершенствоваться ради товарищей по команде и наших болельщиков, которые всегда поддерживают нас», — написал Фернандеш в своём «инстаграме».

Напомним, в добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы». К «точке» подошёл португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш и отправил мяч выше ворот. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерял шанс спастись от поражения в матче.

Незабитый пенальти Бруну Фернандеша: