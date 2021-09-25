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Линекер: Фернандеш послал мяч в атмосферу, теперь пенальти наверняка будет бить Роналду

Линекер: Фернандеш послал мяч в атмосферу, теперь пенальти наверняка будет бить Роналду
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о нереализованном пенальти Бруну Фернандеша в концовке матча 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что теперь пенальти будет бить Криштиану Роналду, потому что Фернандеш послал мяч в атмосферу Земли», — написал Линекер в «Твиттере».

Незабитый пенальти Бруну Фернандеша:

Напомним, в добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы». К «точке» подошёл португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, который не реализовал удар с «точки».

После шести туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе. «Астон Вилла» (10) – на 7-м месте.

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