«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби, Шомуродов вышел на замену

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Лацио» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол, головой переправив мяч в ворота после флангового навеса. Спустя девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио». Чиро Иммобиле протащил мяч через половину поля и отдал пас на Педро, который от линии штрафной упрочил лидерство своей команды.

На 41-й минуте Рожер Ибаньес отыграл один мяч. Жордан Верету с углового навесил на Ибаньеса, который с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Иммобиле вошёл в штрафную площадь, обыграл защитника и голкипера, после чего катнул мяч к Фелипе Андерсону. Затем Верету забил второй гол «Ромы», реализовав пенальти.

Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 64-й минуте, заменив Стефана Эль-Шаарави.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Рома» (12) — на четвёртом месте.