Ковач выиграл пари на пиво у капитана «Клермона»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что выиграл пари у капитана «Клермона» Жоана Гастьена. После матча команд 8-го тура Лиги 1, который завершился победой «Монако» со счётом 3:1, Ковач признался, что по ходу встречи успел заключить пари. По словам главного тренера «Монако», он поспорил с Гастьеном по поводу того, от игрока какой из команд в одном из эпизодов в аут ушёл мяч.
«Я выиграл пари у капитана Гастьена. Игрок «Клермона» тронул мяч последним. Теперь Гастьен должен мне пиво, я выиграл. Я был прав. Что ж, эмоции в футболе важны», — сказал, смеясь, Ковач на послематчевой пресс-конференции.
«Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» (9) — на 15-м месте.
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