Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» одержало волевую победу над «Клермоном», Головина заменили в перерыве

«Монако» одержало волевую победу над «Клермоном», Головина заменили в перерыве
Комментарии

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Клермон». Встреча проходила на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране и завершилась со счётом 3:1.

На 7-й минуте первый гол забил нападающий «Клермона» Мохамед Байо, ему ассистировал Виталь Н'Симба. На 25-й минуте счёт сравнял форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, голевую передачу отдал Каю Энрике. В перерыве был заменён российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вместо него вышел Софьян Диоп. В начале второго тайма нападающий Кевин Фолланд вывел гостей вперёд, Энрике отметился вторым результативным пасом. Третий гол «Монако» забил Диоп.

«Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» (9) — на 15-м месте.

Франция - Лига 1. 8-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
1:0 Байо – 7'   1:1 Бен-Йеддер – 25'   1:2 Фолланд – 48'   1:3 Диоп – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021