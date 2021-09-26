«Монако» одержало волевую победу над «Клермоном», Головина заменили в перерыве
Поделиться
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Клермон». Встреча проходила на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране и завершилась со счётом 3:1.
На 7-й минуте первый гол забил нападающий «Клермона» Мохамед Байо, ему ассистировал Виталь Н'Симба. На 25-й минуте счёт сравнял форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, голевую передачу отдал Каю Энрике. В перерыве был заменён российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вместо него вышел Софьян Диоп. В начале второго тайма нападающий Кевин Фолланд вывел гостей вперёд, Энрике отметился вторым результативным пасом. Третий гол «Монако» забил Диоп.
«Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» (9) — на 15-м месте.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:56
-
19:41
-
19:18
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:41
Партнерский контент