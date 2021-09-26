«Монако» одержало волевую победу над «Клермоном», Головина заменили в перерыве

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Клермон». Встреча проходила на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране и завершилась со счётом 3:1.

На 7-й минуте первый гол забил нападающий «Клермона» Мохамед Байо, ему ассистировал Виталь Н'Симба. На 25-й минуте счёт сравнял форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, голевую передачу отдал Каю Энрике. В перерыве был заменён российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вместо него вышел Софьян Диоп. В начале второго тайма нападающий Кевин Фолланд вывел гостей вперёд, Энрике отметился вторым результативным пасом. Третий гол «Монако» забил Диоп.

«Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» (9) — на 15-м месте.