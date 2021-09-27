Бывший главный тренер «Урала» и «Крыльев Советов» возглавил «Минск»

Экс-наставник «Урала» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко стал главным тренером «Минска».
«Соглашение 46-летнего белорусского специалиста с нашим клубом рассчитано до конца этого года и на следующий сезон. С Вадимом Викторовичем связан самый громкий успех «горожан» — выигрыш Кубка страны в 2013 году, а также пока самый лучший результат на европейской арене — выход в стадию плей-офф Лиги Европы. Имеет международную лицензию УЕФА категории Pro. Желаем успехов в качестве главного тренера «Минска»!» — сообщает пресс-служба минчан.
Скрипченко уже возглавлял «Минск» в 2011-2013 и в 2020 году. Специалист также работал в российских «Урале», «Крыльях Советов» и «Анжи», в армянском «Арарате» и белорусском «Торпедо-БелАЗе».
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