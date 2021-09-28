«Шериф» обыграл мадридский «Реал» благодаря голу на 89-й минуте

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Встречу обслуживала бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.

На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.

За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.