Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионов

Луис Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионов
Комментарии

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил победный мяч с пенальти в добавленное время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Миланом».

Этот гол стал первым для Суареса за «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов. Для того, чтобы забить дебютный гол за «матрасников» в данном турнире уругвайцу понадобилось провести восемь матчей.

Мяч уругвайского форварда в ворота «Милана» также стал первым за шесть лет в выездном матче Лиги чемпионов, сообщает журналист Педро Мартин в «твиттере». Последний раз Суарес забивал на выезде 16 сентября 2015 года в игре Лиги чемпионов с «Ромой».

Матч «Милан» — «Атлетико» завершился победой гостей со счётом 2:1. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «матрасники» занимают 2-е место в группе B с 4 очками в активе. «Милан» не набрал ни одного очка, они на последнем месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021