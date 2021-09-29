Луис Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил победный мяч с пенальти в добавленное время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Миланом».



Этот гол стал первым для Суареса за «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов. Для того, чтобы забить дебютный гол за «матрасников» в данном турнире уругвайцу понадобилось провести восемь матчей.



Мяч уругвайского форварда в ворота «Милана» также стал первым за шесть лет в выездном матче Лиги чемпионов, сообщает журналист Педро Мартин в «твиттере». Последний раз Суарес забивал на выезде 16 сентября 2015 года в игре Лиги чемпионов с «Ромой».



Матч «Милан» — «Атлетико» завершился победой гостей со счётом 2:1. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «матрасники» занимают 2-е место в группе B с 4 очками в активе. «Милан» не набрал ни одного очка, они на последнем месте.