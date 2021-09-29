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«Шериф» повторил достижение «Ювентуса», «Арсенала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

«Шериф» повторил достижение «Ювентуса», «Арсенала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
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«Шериф» повторил достижение трёх топ-клубов в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» OptaJose.

По данным источника, «Шериф» стал четвёртым клубом, которому удалось выиграть в своём первом матче на домашнем стадионе «Реала» в Лиге чемпионов за всю историю турнира. Ранее «Ювентус» сделал это в 1962 году, «Арсенал» в 2006, а «Ливерпуль» в 2009 году.

«Шериф», который в нынешнем сезоне дебютировал на групповом этапе турнира, обыграл «Шахтёр» (2:0) и мадридский «Реал» (2:1).

На счету «Шерифа» 6 очков и команда возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».

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