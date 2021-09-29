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«Реал» — «Шериф» — 1:2, видео, голы, обзор матча, 28 сентября 2021 года, Лига чемпионов

Чудо в Лиге чемпионов! Команда из Молдавии победила «Реал» в Мадриде
Анатолий Романов
«Реал» — «Шериф» — 1:2
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Экс-капитан «Зенита» Вернидуб — гениальный тренер?

В Лиге чемпионов случилось настоящее чудо! А как ещё назвать победу чемпиона Молдавии «Шерифа» над «Реалом» в Мадриде? Кажется, главный тренер команды из Тирасполя Юрий Вернидуб – просто гений.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
28 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 Яхшибоев – 25'   1:1 Бензема – 65' (пен)   1:2 Тиль – 89'

Ни один болельщик или профессионал не ждал «Шериф» на групповом этапе ЛЧ. Клубов из Молдавии никогда там и не было. Но в квалификации команда экс-капитана «Зенита» Вернидуба убрала с дороги албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

После жеребьёвки группового этапа, когда «Шериф» узнал своих соперников – «Реал», «Интер» и «Шахтёр», никто не поверил бы, что чемпионы Молдавии наберут хотя бы одно очко. Но прошло два тура – и команда Вернидуба возглавляет таблицу с шестью очками. Вслед за «Шахтёром» (2:0) нокаутирован «Реал».

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирные таблицы

Конечно, «Шериф» не доминировал на «Сантьяго Бернабеу». Это было бы совсем уж чем-то из разряда фантастики. «Реал» превзошёл команду Вернидуба по ударам почти в восемь раз – 31:4 (в створ – 11:3). Шанс чемпиона Молдавии был только в одном: показать идеальную реализацию редких моментов и при помощи удачи отстоять собственные ворота. Всё сложилось именно так.

На 25-й минуте счёт открыл узбекский нападающий Джасурбек Яхшибоев. Ещё полтора года назад он играл за студенческую команду в Беларуси, а в августе 2021-го перешёл в «Шериф» на правах аренды. Теперь сбылась мечта – забил «Реалу». После кросса бразильского защитника Кристиано с левого фланга Яхшибоев послал мяч в сетку ударом головой фактически с линии вратарской. Защитники «Реала» позволили форварду свободно расстрелять Тибо Куртуа. Кстати, Кристиано в этой Лиге чемпионов сделал уже три голевые передачи на групповом этапе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

В середине второго тайма казалось, что «Реал» ушёл от поражения и вот-вот дожмёт «Шериф». Бельгийский судья Лоуренс Виссер назначил пенальти в ворота команды из Тирасполя за фол против Винисиуса Жуниора. Карим Бензема пробил безупречно – в верхний угол. Хотя и при этом голкипер Георгиос Атанасиадис был близок к тому, чтобы отразить мяч.

Но «Реал» не додавил – и пропустил. У чемпионов Молдавии сработал в концовке подготовленный аут. Фернандо Костанца выбросил мяч, Адама Траоре зацепился за него, несмотря на давление защитника, а Себастьян Тиль нанёс потрясающий удар из-за штрафной в «девятку».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Да, это тот самый люксембуржец Тиль, который в прошлом сезоне играл за спасибо в «Тамбове». В заявке «Шерифа» на матч в Мадриде было всего четыре игрока из Молдавии, но на поле выходили только легионеры. Кстати, в запасе остался и гвинеец Момо Янсане, игравший недавно в «Нижнем Новгороде» в ФНЛ.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Вернидуб признавался, что отсутствие лимита на легионеров помогло ему вылепить команду под Лигу чемпионов.

«Я пришёл в «Шериф», когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесёт пользу ни одному чемпионату – Молдавии, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита. Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны.

Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема», – говорил Вернидуб (в интервью для «Спорта День за Днём»).

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Может, и нам, в России, решиться наконец на отмену лимита? Благодаря легионерам сегодня миллионы людей узнали о «Шерифе». Для болельщиков со всего мира это крутая команда из Молдавии.

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