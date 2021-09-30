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Москалёв – главный арбитр матча ЦСКА — «Краснодар». «Зенит» и «Сочи» рассудит Шадыханов

Москалёв – главный арбитр матча ЦСКА — «Краснодар». «Зенит» и «Сочи» рассудит Шадыханов
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Официальный сайт РФС объявил список судейских назначений на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

2 октября (суббота)

«Рубин» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Арсенал» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

3 октября (воскресенье)

«Уфа» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

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