«Лацио» уверенно обыграл «Локомотив» в матче Лиги Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Игра прошла сегодня, 30 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч начался в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Футболисты «Лацио» открыли счёт в матче на 13-й минуте. Педро проскочил в штрафную гостей по левому флангу и вырезал подачу в центр, откуда Тома Башич головой переправил мяч в сетку ворот.

Футболисты «Лацио» забили второй гол на 38-й минуте матча. Луис Альберто от угла поля исполнил подачу во вратарскую, на ближней штанге никого из москвичей не оказалось, Гильерме тоже не сориентировался, а Патрисио Габбарон даже без удара протолкнул мяч за линию ворот.

Встречу обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. В роли ассистентов выступали Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR отвечали Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

Напомним, «Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.