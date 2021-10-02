«Нижний Новгород» переиграл «Рубин»
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«Нижний Новгород» встречался с «Рубином» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 1:0.
В первом тайме защитник «Рубина» Илья Самошников получил повреждение и был заменён. На 49-й минуте полузащитник казанского клуба Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый удар. На 61-й минуте «Нижний Новгород» получил право на пенальти, который смог реализовать полузащитник Николай Калинский.
Казанский «Рубин» в 10 матчах набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) — на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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