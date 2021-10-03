Реднапп поддержал Санту после трёх подряд поражений в чемпионате Англии

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поддержал действующего наставника команды Нуну Эшпириту Санту после трёх подряд поражений в английской Премьер-лиге.



«Конечно, «шпоры» должны играть гораздо лучше, но винить во всём тренера — несправедливо и слишком просто. Меня смешит, когда люди говорят, как сильно этим игрокам, а большинство из них всё ещё в команде, нравилось играть под руководством Маурисио Почеттино.



Ну, если бы они так любили его, вероятно, старались больше, и его бы не уволили. В его последний сезон они не смогли чего-то добиться, не больше, чем при Жозе Моуринью.



Жозе входит в число лучших тренеров в мире, и я искренне считал, что у них был состав, способный побороться за титул, но Жозе не смог раскрыть игроков.



В определённых клубах наступают времена, когда вы просто ничего не можете с этим поделать, независимо от того, кто стоит у руля. Таков сейчас «Тоттенхэм». Вы можете говорить о тактике, но ситуация такова, что нужны лидеры, нужны игроки, которые будут выкладываться и прикладывать усилия, чтобы изменить положение дел… но я такого не вижу.



Почеттино не смог дать игрокам хороший настрой, Жозе не смог, и Нуну тоже с этим столкнулся. Это потому, что все трое не годятся? Конечно, нет.



Нуну не должен рубить с плеча и менять всё каждую неделю. Он должен найти систему, по которой они будут играть, работать над ней и придерживаться её. Они не очень хорошо играют, но очень тяжело сваливать всё на Нуну. Им потребовалось достаточно много времени, чтобы найти тренера, и искать другого сейчас — точно не выход», — цитирует Реднаппа The Sun.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 12-м месте в таблице с 9 очками в активе.

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