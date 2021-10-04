Нагельсман высказался о сенсационном домашнем поражении «Баварии» от «Айнтрахта»

34-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавляющий «Баварию», высказался о сенсационном поражении от «Айнтрахта» (1:2) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Германии.
«Поражение – это всегда больно. Сегодня его можно было избежать. У «Баварии» было достаточно шансов забить.
В итоге мы пропустили классический гол в исполнении Костича, которого можно было избежать. Кевин Трапп провёл очень хороший матч. У нас были моменты, мы не могли их реализовать, поэтому проиграли.
Если посмотреть статистику, мы 20 раз били по воротам, а соперник – пять. Заслуживали ли мы большего? Это не играет роли. Мы проиграли.
Теперь нам нужно проанализировать причины произошедшего, а мы с нетерпением ждём следующей игры с «Байером» после международной паузы», — цитирует Нагельсмана ShowSport.me.
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне в Бундеслиге. Тем не менее мюнхенцы продолжают лидировать в чемпионате Германии. Они набрали 16 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (15). «Айнтрахт» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место. Франкфуртцы впервые в нынешнем сезоне одержали победу.
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