Нагельсман высказался о сенсационном домашнем поражении «Баварии» от «Айнтрахта»

34-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавляющий «Баварию», высказался о сенсационном поражении от «Айнтрахта» (1:2) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Германии.

«Поражение – это всегда больно. Сегодня его можно было избежать. У «Баварии» было достаточно шансов забить.

В итоге мы пропустили классический гол в исполнении Костича, которого можно было избежать. Кевин Трапп провёл очень хороший матч. У нас были моменты, мы не могли их реализовать, поэтому проиграли.

Если посмотреть статистику, мы 20 раз били по воротам, а соперник – пять. Заслуживали ли мы большего? Это не играет роли. Мы проиграли.

Теперь нам нужно проанализировать причины произошедшего, а мы с нетерпением ждём следующей игры с «Байером» после международной паузы», — цитирует Нагельсмана ShowSport.me.

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне в Бундеслиге. Тем не менее мюнхенцы продолжают лидировать в чемпионате Германии. Они набрали 16 очков. Второе место занимает дортмундская «Боруссия» (15). «Айнтрахт» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место. Франкфуртцы впервые в нынешнем сезоне одержали победу.