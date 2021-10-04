Мозес отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал победу красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).
«Вчерашним вечером заработали очередные важные 3 очка! Вернёмся снова после международного перерыва», — написал Мозес в «Инстаграме».
3 октября «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче на 41-й минуте. Форвард убежал один на один с вратарём соперника и уверенно воспользовался своим шансом. Результативную передачу на Соболева оформил защитник Руслан Литвинов. А на 68-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев не смог реализовать пенальти.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.
- 4 октября 2021
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