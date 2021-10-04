Алексей Миранчук: настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России.
«Сразу с корабля на бал — на тренировку. Я вышел в шортах, а все в штанах или бриджах… Не сразу понял, куда попал. Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество матчей. Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать и делать своё дело», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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