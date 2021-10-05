Депай оценил своё решение перейти в «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» голландец Мемфис Депай ответил на вопрос журналистов о своём решении перейти в испанский клуб.

«Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом. Мы в курсе текущей ситуации в «Барселоне». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол», – цитирует Депая Sport.es.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года игрок вызывается в сборную Нидерландов.