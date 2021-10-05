Болельщики «Ньюкасла» требуют отставки главного тренера команды

Члены объединения болельщиков «Ньюкасл Юнайтед» (NUST) подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы главный тренер команды Стив Брюс был отправлен в отставку.
Как утверждает Daily Mail, более 94 % голосов фанатов были отданы за призыв к руководству уволить Брюса.
«После седьмого подряд матча Премьер-лиги без побед и восьмого во всех соревнованиях, после всего семи побед в последних 37 матчах, в субботу в Вулверхэмптоне недовольство болельщиков явно возросло. Оно нашло отражение во всех социальных сетях, подкастах и на веб-сайтах.
Мы спросили наших членов, считают ли они, что Стив Брюс должен уйти в отставку в интересах «Ньюкасл Юнайтед»? За 12 часов ответило более пяти тысяч человек. 94,3 % сказали — «да».
Объединение настоятельно рекомендует «Ньюкасл Юнайтед» и главному тренеру Стиву Брюсу прислушаться к мнению болельщиков.
Недовольство среди наших болельщиков полностью оправдано, и проблемы, о которых говорят фанаты, очевидны для всех. Обстановка в команде неизбежно ведёт к ещё большему гневу болельщиков на трибунах. Это может негативно повлиять на игроков, перед которыми стоит задача сохранить прописку в Премьер-лиге.
Оптимизм болельщиков находится на очень низком уровне, и «Ньюкасл Юнайтед» рискует вылететь в третий раз при нынешнем владельце», — говорится в заявлении NUST.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 3 очками в активе.
- 5 октября 2021
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