Болельщики «Ньюкасла» требуют отставки главного тренера команды

Члены объединения болельщиков «Ньюкасл Юнайтед» (NUST) подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы главный тренер команды Стив Брюс был отправлен в отставку.



Как утверждает Daily Mail, более 94 % голосов фанатов были отданы за призыв к руководству уволить Брюса.



«После седьмого подряд матча Премьер-лиги без побед и восьмого во всех соревнованиях, после всего семи побед в последних 37 матчах, в субботу в Вулверхэмптоне недовольство болельщиков явно возросло. Оно нашло отражение во всех социальных сетях, подкастах и на веб-сайтах.



Мы спросили наших членов, считают ли они, что Стив Брюс должен уйти в отставку в интересах «Ньюкасл Юнайтед»? За 12 часов ответило более пяти тысяч человек. 94,3 % сказали — «да».



Объединение настоятельно рекомендует «Ньюкасл Юнайтед» и главному тренеру Стиву Брюсу прислушаться к мнению болельщиков.



Недовольство среди наших болельщиков полностью оправдано, и проблемы, о которых говорят фанаты, очевидны для всех. Обстановка в команде неизбежно ведёт к ещё большему гневу болельщиков на трибунах. Это может негативно повлиять на игроков, перед которыми стоит задача сохранить прописку в Премьер-лиге.



Оптимизм болельщиков находится на очень низком уровне, и «Ньюкасл Юнайтед» рискует вылететь в третий раз при нынешнем владельце», — говорится в заявлении NUST.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 3 очками в активе.