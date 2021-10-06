Италия — Испания: время начала полуфинала Лиги наций

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Италия заняла 1-е место в группе 1 Лиги А. Подопечные Роберто Манчини набрали 12 очков в 6 играх. Сборная Испании под руководством Луиса Энрике заняла 1-е место в своей группе, набрав 11 очков в 6 матчах.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

Завтра, 7 октября, состоится второй полуфинальный матч турнира. В нём примут участие национальный команды Бельгии и Франции.