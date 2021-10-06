Италия и Испания объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Барелла, Бонуччи, Бернардески, Бастони.

Испания: Симон, Алонсо, П.Торрес, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Гави, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабия.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

Завтра, 7 октября, состоится второй полуфинальный матч турнира. В нём примут участие национальный команды Бельгии и Франции.