Юрген Клопп рассказал о несправедливом отношении к Андрею Воронину

Главный тренер английского «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп рассказал о несправедливом отношении к украинскому футболисту Андрею Воронину, который сейчас тренирует московское «Динамо».
«На самом деле, я был немного несправедлив с Ворониным. В мой первый год в качестве тренера, особенно в мой первый полноценный сезон, я всегда только заменял им других. А потом Андрей пришёл ко мне в комнату во время тренировочного сбора и спросил: «Клопп, почему я никогда не начинаю матч в стартовом составе?»
Я спросил его: «Ты хочешь честного ответа»? Он ответил, что хочет. Поэтому я сказал: «Потому что ты не жалуешься, когда не начинаешь!» Он ответил: «Достаточно справедливо!» И он продолжал начинать игры на скамейке запасных», — приводит слова Клоппа Mirror.
- 6 октября 2021
-
23:14
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40