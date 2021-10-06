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Юрген Клопп рассказал о несправедливом отношении к Андрею Воронину

Юрген Клопп рассказал о несправедливом отношении к Андрею Воронину
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Главный тренер английского «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп рассказал о несправедливом отношении к украинскому футболисту Андрею Воронину, который сейчас тренирует московское «Динамо».

«На самом деле, я был немного несправедлив с Ворониным. В мой первый год в качестве тренера, особенно в мой первый полноценный сезон, я всегда только заменял им других. А потом Андрей пришёл ко мне в комнату во время тренировочного сбора и спросил: «Клопп, почему я никогда не начинаю матч в стартовом составе?»

Я спросил его: «Ты хочешь честного ответа»? Он ответил, что хочет. Поэтому я сказал: «Потому что ты не жалуешься, когда не начинаешь!» Он ответил: «Достаточно справедливо!» И он продолжал начинать игры на скамейке запасных», — приводит слова Клоппа Mirror.

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