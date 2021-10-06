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Валуев отреагировал на логотип Евро-2024, на котором Крым изображён как часть Украины

Валуев отреагировал на логотип Евро-2024, на котором Крым изображён как часть Украины
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Депутат Государственной Думы Николай Валуев отреагировал на презентацию логотипа чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«Когда такие вещи делаются настолько явно, трудно относить это к случайности. Думаю, сделано намерено, да. Для чего? Позвоните в УЕФА. Если бы я состоял в совете директоров, можно было бы задавать мне такой вопрос. Не могу высказать своё мнение, потому что оно должно основываться на знании информации. Я ей не обладаю. Я не близок к УЕФА и не близок к их внутренним вопросам. Когда изменится такое отношение к Крымской территории? Это точно так же относится к компетенции этих же чиновников, только они могут знать, какого числа перестанут кошмарить политическую повестку», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на карте, на которой изображены страны-участницы Евро-2024, представил Крым как территорию Украины.

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