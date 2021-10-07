Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Карасёв – в топ-5 судей Европы. Но нам надо растить новых рефери

Арбитр Федотов: Карасёв – в топ-5 судей Европы. Но нам надо растить новых рефери
Комментарии

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва.

«Не надо восхвалять Карасёва – это просто хорошая работа. И, конечно, его заслуга, что он стал стабильно работать в Европе. Но я вижу две проблемы: во-первых, стабильную хорошую работу в Европе Карасёв должен перенести на РПЛ. В РПЛ же стабильности у него нет.

Вторая проблема более глобальная. Серёжа – молодец, но страшно, что кроме Карасёва у нас никого нет. Только Иванов входит в первую группу ФИФА, остальные – не уровень. Нам надо растить новых Карасёвых, а не просто выдавать эмблему Кукуляку и Кукуяну. Карасёву – 42, в среднем судят до 45, и что мы получим, когда Сергей закончит? Так что я бы не вешал регалии Карасёву, а задумался над тем, чтобы Россию в Европе достойно представлял не он один. Сергей сегодня выходит в топ-5 арбитров Европы, но пропасть между ним и остальными нашими арбитрами нужно устранять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Новость по теме
«Не понимаю, чем возмущаются итальянцы». Арбитр Федотов – о работе Карасёва в Лиге наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021