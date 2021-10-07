Арбитр Федотов: Карасёв – в топ-5 судей Европы. Но нам надо растить новых рефери

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва.



«Не надо восхвалять Карасёва – это просто хорошая работа. И, конечно, его заслуга, что он стал стабильно работать в Европе. Но я вижу две проблемы: во-первых, стабильную хорошую работу в Европе Карасёв должен перенести на РПЛ. В РПЛ же стабильности у него нет.



Вторая проблема более глобальная. Серёжа – молодец, но страшно, что кроме Карасёва у нас никого нет. Только Иванов входит в первую группу ФИФА, остальные – не уровень. Нам надо растить новых Карасёвых, а не просто выдавать эмблему Кукуляку и Кукуяну. Карасёву – 42, в среднем судят до 45, и что мы получим, когда Сергей закончит? Так что я бы не вешал регалии Карасёву, а задумался над тем, чтобы Россию в Европе достойно представлял не он один. Сергей сегодня выходит в топ-5 арбитров Европы, но пропасть между ним и остальными нашими арбитрами нужно устранять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.