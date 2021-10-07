Нападающий «Кристал Пэлас» выплатил компенсацию человеку, оглохшему из-за него на одно ухо

Нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуард выплатил компенсацию в размере € 23 500 человеку, который оглох из-за него на одно ухо.

Инцидент, о котором идёт речь, произошел в 2017 году, когда Эдуард находился в аренде в «Тулузе» из «ПСЖ». Одсонн был осуждён за применение насилия с использованием оружия после того, как выстрелил из пневматической винтовки в прохожего.

Нападающий был приговорён к четырём месяцам условно и должен был выплатить € 6000 в качестве первоначальной компенсации, однако не сделал этого.

«11 февраля 2017 года я спокойно шёл в районе Буска в Тулузе, когда остановилась машина. Водитель открыл окно, я подумал, что он хочет получить какую-то информацию. Я поднёс голову к окну — и тут раздался удар. Я упал на землю, а из уха текла кровь. Он посмотрел на меня, ничего не сказал, а потом спокойно уехал.



С тех пор как мы начали судебный процесс, Эдуард играет в мертвеца. Он не пришёл в суд и не хотел платить нужную сумму. Я больше не могу ничего слышать этим ухом.



Президент «Тулузы» Дамьен Комолли связался со мной, пообещал помочь и предложил поддержку. Он написал, что ему жаль, что я оказался в таком положении и что мне приходится переживать физические и психологические последствия. Он дал мне адрес электронной почты, принадлежащий одному из членов «Кристал Пэлас». И вот наконец всё закончилось», — приводит слова потерпевшего Daily Mail.