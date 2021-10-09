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Белотти может покинуть «Торино» зимой. Его планирует подписать «Милан»

Белотти может покинуть «Торино» зимой. Его планирует подписать «Милан»
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Milan News со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, «Милан» намерен завершить сделку уже в январе.

В минувшем сезоне 27-летний Белотти принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле после выхода на замену, а в одной игре остался в запасе. При этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.

Ранее сообщалось, что к Белотти интерес проявляет питерский «Зенит». При этом, по данным итальянских СМИ, форвард не планирует переходить в российский клуб.

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