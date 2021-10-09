Тухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель полагает, что полузащитник клуба Жоржиньо заслуживает получить «Золотой мяч».



«Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Он очень умный игрок, и мне приятно быть его тренером. У него отличное видение футбола.



Для меня индивидуальные награды не так много значат, потому что невозможно провести реальное сравнение между несколькими игроками, выступающими на разных позициях.



Я бы хотел, чтобы кто-то из моих игроков получил «Золотой мяч», потому что знаю, какой эффект это произведёт. Жоржиньо — хороший человек и очень хороший игрок, но в целом получение награды не самое главное, — цитирует Тухеля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.