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Тухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

Тухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель полагает, что полузащитник клуба Жоржиньо заслуживает получить «Золотой мяч».

«Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Он очень умный игрок, и мне приятно быть его тренером. У него отличное видение футбола.

Для меня индивидуальные награды не так много значат, потому что невозможно провести реальное сравнение между несколькими игроками, выступающими на разных позициях.

Я бы хотел, чтобы кто-то из моих игроков получил «Золотой мяч», потому что знаю, какой эффект это произведёт. Жоржиньо — хороший человек и очень хороший игрок, но в целом получение награды не самое главное, — цитирует Тухеля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.

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