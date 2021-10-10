Жоржиньо — о «Золотом мяче»: я предпочитаю мечтать по-крупному
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Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо рассказал о своих шансах получить «Золотой мяч».
«Кто, когда был ребёнком, не мечтал получить «Золотой мяч»? Между мечтами о малом и мечтами о большом нет разницы. Поэтому я предпочитаю мечтать о большом», — цитирует Жоржиньо официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В 2021 году Жоржиньо был признан футболистом года по версии УЕФА.
Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.
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