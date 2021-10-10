Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоржиньо — о «Золотом мяче»: я предпочитаю мечтать по-крупному

Жоржиньо — о «Золотом мяче»: я предпочитаю мечтать по-крупному
Комментарии

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо рассказал о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Кто, когда был ребёнком, не мечтал получить «Золотой мяч»? Между мечтами о малом и мечтами о большом нет разницы. Поэтому я предпочитаю мечтать о большом», — цитирует Жоржиньо официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. За это время он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В 2021 году Жоржиньо был признан футболистом года по версии УЕФА.

Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.

Новость по теме
Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Будет странно, если он не получит награду
Новость по теме
Тухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021