Карпин: чтобы попасть на ЧМ, осталось набрать больше или столько же очков, как у Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Примерно до 30-й минуты действительно была равная игра. Да и после 30-й не сказать, что с каким-то большим перевесом одна из команд играла. Ну, два гола забили. Хочешь не хочешь, а Словении надо было отыгрываться, больше прессинговать, больше идти в атаку. А нам надо было оборонять результат. Так что в какой-то степени поменялась игра. Сегодня я игрой больше доволен, чем в Казани.



Осипенко было тяжело входить в такую игру. Думаю, первые минут 5-10 ушли на раскачку. В целом в непростой игре ритм был хороший, интенсивность со стороны обеих команд, поэтому да, непросто было выходить со скамейки.



Почему жестикулировал, когда начали прижиматься к воротам во втором тайме? Мы хотели, чтобы не прижимались, чтобы выдвигались на защитников Словении, прессинговали. В принципе, сегодня многое получалось, прессинг, заставляли катить много мячей вратарю, который их выбивал. Хотелось, чтобы продолжали играть так же, как в первом тайме.



Почему ко мне подбежал судья? Я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. На эмоциях. Не знаю, был пенальти или нет. Я закричал, а четвёртый судья, видимо, что-то ему сказал.



Мне не разрешили проходить через поле. Пока обходил поле, гимны заиграли. Поэтому так получилось.



Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».