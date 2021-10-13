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Польша обыграла Албанию в матче отбора на ЧМ-2022. Ранее игра была остановлена

Польша обыграла Албанию в матче отбора на ЧМ-2022. Ранее игра была остановлена
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Завершился матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу между сборными Албании и Польши. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт в матче был открыт лишь на 77-й минуте — навес Матеуша Клиха замкнул на дальней штанге Кароль Свидерски. Во время празднования гола в футболистов сборной Польши с трибун полетели посторонние предметы, после чего арбитр матча Клеман Тюрпен был вынужден увести команды в раздевалки. Через 15 минут матч возобновился, однако более забитых мячей в нём не случилось.

Лидером группы I остаётся сборная Англии, которая в восьми матчах набрала 20 очков. Второе место удерживает Польша, имеющая 17 очков по итогам восьми матчей. В двух очках от польской команды располагается Албания.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Польша
0:1 Свидерски – 77'
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