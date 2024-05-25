Матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» посетят около 33 тыс. болельщиков

Игру заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Краснодаром» и «Динамо» посетят около 33 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Ожидается прибытие 33 000 болельщиков на стадион. Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность будут более 180 полицейских и около 50 сотрудников и военнослужащих Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Чтобы выиграть чемпионский титул, «Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару». Чёрно-зелёным, в свою очередь, нужно обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».