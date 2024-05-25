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Баженов: лучшие игроки сезона — Тюкавин, Глушенков, Дуглас Сантос

Баженов: лучшие игроки сезона — Тюкавин, Глушенков, Дуглас Сантос
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Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов назвал трёх лучших футболистов сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.

«Это самый сложный вопрос последних двух недель. Назову Тюкавина, Глушенкова и Дугласа Сантоса — когда сложно кого-то выбрать, всегда называется он», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Команде Лички достаточно сыграть вничью с чёрно-зелёными, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

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