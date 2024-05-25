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«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» сыграли со счётом 1:1.

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