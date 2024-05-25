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Дмитрий Аленичев предположил, когда «Спартак» решил расстаться с Джикией

Дмитрий Аленичев предположил, когда «Спартак» решил расстаться с Джикией
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, когда красно-белые решили расстаться с защитником Георгием Джикией.

— Какие у вас эмоции вызвал последний домашний матч Джикии?
— Никаких особых эмоций заключительный матч Георгия у меня не вызывал. Он провёл хороший период в «Спартаке». Команда с ним попрощалась на футбольном поле. Наверное, он потом ещё всей команде проставится за уход в другой клуб. Думаю, это решение назревало у него самого уже в декабре — об этом говорил его агент. Возможно, спартаковское руководство приняло решение о непродлении Джикии ещё на предсезонке, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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