Дмитрий Аленичев предположил, когда «Спартак» решил расстаться с Джикией

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, когда красно-белые решили расстаться с защитником Георгием Джикией.

— Какие у вас эмоции вызвал последний домашний матч Джикии?

— Никаких особых эмоций заключительный матч Георгия у меня не вызывал. Он провёл хороший период в «Спартаке». Команда с ним попрощалась на футбольном поле. Наверное, он потом ещё всей команде проставится за уход в другой клуб. Думаю, это решение назревало у него самого уже в декабре — об этом говорил его агент. Возможно, спартаковское руководство приняло решение о непродлении Джикии ещё на предсезонке, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.