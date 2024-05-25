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«Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань» вылетели из Первой лиги

«Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань» вылетели из Первой лиги
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Завершился заключительный, 34-й тур Мелбет Первой лиги, в котором «Ленинградец» проиграл «Торпедо» со счётом 2:3, а «Волгарь» обыграл «Кубань» со счётом 2:0.

По итогам нынешнего сезона Первой лиги эти три команды набрали меньше очков, чем их конкуренты. «Ленинградец» и «Волгарь» заработали по 34 очка, а «Кубань» набрала 23 балла. Таким образом, данные команды заняли последние места в Первой лиге и вылетели из неё в ЛЕОН-Вторую лигу.

После 34 туров Первой лиги первое место заняли подмосковные «Химки», набравшие 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо», заработавшее 61 очко. «Акрон» и «Арсенал» заняли третье и четвёртое место соответственно, попав в стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-Лиге со следующего сезона.

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