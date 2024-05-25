Радченко назвал «Спартак» и Абаскаля разочарованиями этого сезона РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о главных разочарованиях Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Конечно, разочарованием этого сезона является «Спартак». Команда разочаровывает тем, что в клубе не могут наладить свои дела. Уже на протяжении многих лет происходят непонятные решения, назначения и трансферы. К сожалению, после того, как сменилось руководство «Спартака», это всё продолжается. Это, конечно, очень разочаровывает меня лично, потому что клуб мне небезразличен, ведь я в команде достигал больших успехов.

Очень трудно сказать, какой тренер больше всех разочаровал, потому что было очень много неожиданных решений. Мы видели, что «Краснодар» поменял тренера и в других командах были перестановки. Может быть, Абаскаль является разочарованием этого сезона, потому что от него много ждали и верили, что всё изменится», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.