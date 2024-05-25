Фанаты «Динамо» проводили бело-голубых на стадион «Краснодар»

Болельщики московского «Динамо» проводили команду Марцела Лички на стадион «Краснодар», где сегодня бело-голубые сыграют с подопечными Мурада Мусаева.

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» начнётся в 16:30 по московскому времени. Команде Лички достаточно сыграть вничью с чёрно-зелёными, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. «Быкам», в свою очередь, нужно обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.